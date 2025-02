Game-experience.it - PlayStation Showcase 2025, Sony potrebbe organizzare un grande show in estate, secondo un insider

Dopo l’ultimo State of Play che non ha pienamente soddisfatto le aspettative dei fan,rimediare con unnell’del. A rivelarlo è il giornalista Jeff Grubb, notodel settore,cui la compagnia giapponese starebbe valutando seun evento diimpatto piuttosto che un più contenuto SoP.Se confermato, l’eventooffrire una panoramica sui giochi più attesi per PS5 nele 2026, tra cui troviamo Marvel’s Wolverine ed Intergalactic: The Heretic Prophet. Addentrandoci nello specifico della questione, durante il suo podcast Game Mess, Grubb ha riferito chesta discutendo internamente la strategia migliore per la prossima.Il, se realizzato, rappresenterebbe un appuntamento di alto profilo, in grado di presentare titoli importanti e dare una visione più ampia sul futuro della console.