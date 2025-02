Fanpage.it - Più Katia Follesa per Sanremo 2025, una sana risata finalmente ha spettinato il Festival

Alla terza serata parte unae non si ferma più.sarebbe stata la co-conduttrice perfetta di tutte le cinque sere: spigliata, autoironica e sagace, nel pieno controllo del palco ha guidato al meglio l'istituzionale Carlo Conti. "Non devolverò il cachet in beneficenza, sono una ragazza madre io", tutto irresistibile, incluso il momento body positivity in stile Bridget Jones.