Fanpage.it - Pistorius a 12 anni dall’omicidio: convive con una sosia di Reeva e si sottopone a sedute anti rabbia

Nel giorno di San Valentino 2013, Oscaruccise la sua fidanzataSteenkamp. A 12esatti di distanza dalla tragedia, il 14 febbraio 2025, l'ex detective che si occupò del caso - rimasto ancor oggi in contatto quotidiano con l'ex campione paraolimpico - ha rivelato come trascorre i suoi giorni. In attesa di completare la sua pena che scadrà nel 2028 quando tornerà definitivamente libero.