Pisa Inzaghi suona la carica | Col Cesena per vincere

, 14 febbraio 2025 -Il tecnico nerazzurro Filippoha presentato la sfida in conferenza stampa dalla sala stampa dell'Arena Come arriva la squadra a questa partita dopo la sconfitta col Cittadella? “La squadra arriva bene. Abbiamo esaminato la partita e anche rivedendola abbiamo confermato quello che pensavamo a fine partita. Meritavamo un punteggio diverso, ma a volte bisogna accettare quello che succede. Siamo carichi per questa gara. Vaira martedì ci ha detto una cosa importante, riportandoci alla realtà. Questa squadra ci ha abituato a cose straordinaria: ‘Se a Bormio ci avessero chiesto che, dopo una partita persa col Cittadella, potessimo essere a quattro punti dalla terza, a 22 dalla nona e a 13 dalla quarta, avremmo pensato di sognare’. Questa è la realtà, il duro lavoro e l’impegno che ci hanno portato ad avere questa straordinaria classifica.