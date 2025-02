Laprimapagina.it - Pippo Prestia eletto presidente della “Dante Alighieri” di Vibo Valentia

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dal decano dei giornalistinesi Giuseppe Sarlo.è statonuovodel ComitatoSocietàdi. Succede a Maria Liguori Baratteri, che ha ricoperto l’incarico per ben 18 anni, segnando un’epoca di intensa attività culturale, artistica e ambientale. La sua presidenza ha lasciato un’impronta significativa nella vita socio-culturalecittà e del territorio circostante, grazie a una serie di iniziative svolte in collaborazione con la rete universitaria calabrese e con numerose realtà associative. In riconoscimento del suo impegno, è stata acclamata all’unanimità “Onoraria”.Ora il testimone passa a, una figura di grande rilievo nella comunitànese. Poeta, scrittore, cantastorie e profondo conoscitore delle tradizioni locali,rappresenta un punto di riferimento culturale per la città.