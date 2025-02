Monrealelive.it - Pioppo Futsal in trasferta a Marsala per la diciottesima giornata del Campionato di Serie C2

Leggi su Monrealelive.it

Sabato pomeriggio presso l’Oratorio Don Bosco dii gialloverdi delscenderanno in campo per affrontare i padroni di casa del Città Di. I locali sono reduci dall’ottima vittoria esterna ai danni del Siciliaper 4-1, attualmente occupano la nona posizione in classifica con 22 punti e vorranno continuare sulla giusta .(Monrealelive.it)