Lanazione.it - Pioggia forte e allagamenti: crolla muro, esonda torrente. Mattinata difficile a Firenze

, 14 febbraio 2025 – Il maltempo ha colpito anchecon untemporale che, nelladel 14 febbraio, ha creato danni soprattutto alla circolazione stradale. La zona più colpita è nella parte sud della città fino al comune di Bagno a Ripoli. In via Villamagna si sono verificati smottamenti e, la strada è stata interrotta in diversi punti: nella zona della Nave a Rovezzano la sede stradale è stata invasa dall’acqua causando lunghe code fino a via del Padule dall’incrocio con via di Rimaggio in direzione del centro città. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno liberato una conduttura fognaria facendo scorrere la grande quantità di acqua verso l’Arno. Sempre via Villamagna è stata chiusa per la caduta di unprivato sulla strada tra la località Villamagna e le Case di San Romolo.