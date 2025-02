Thesocialpost.it - Pioggia e neve, emergenza maltempo: mamma e figlio estratti dall’auto in Emilia-Romagna

Leggi su Thesocialpost.it

Continua a imperversare ilin, dove il ciclone di San Valentino ha portato condizioni di freddo,, con accumuli significativi sulle montagne romagnole e la possibilità di nevicate a quote più basse. Le precipitazioni sono state particolarmente forti nel parmense, nel reggiano e nel ferrarese, estendendosi anche a Rimini e al forlivese, dove la diga di Ridracoli ha superato il livello massimo.Il comune di Bologna ha attivato un centro operativo per monitorare la situazione di fiumi e torrenti, in seguito all’allerta meteo diramata per oggi. Anche domani, sabato 15 febbraio, sarà in vigore un’allerta meteo gialla per il rischio di piene e per le condizioni di mare mosso lungo la costa.Nel Reggiano, le abbondanti nevicate hanno provocato un incidente stradale tra il Casello di Rossena e il Castello di Canossa, coinvolgendo una vettura C3 che ha sbandato e finito fuori strada.