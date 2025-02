Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e maltempo oggi a Bologna: soglia di attenzione alta, graupel in Saragozza

, 14 febbraio 2025 – L’allerta meteo per la collina e la pianura bolognese è gialla per la criticità dei fiumi, per vento e per neve. Ma nonostante sia la meno grave (diciamo 1 su una scala da 1 a 3) ladianche percittà èe il Comune ha deciso “in via precauzionale” di aprire Il Coc, ossia il Centro operativo comunale.e previsioni meteo Intorno alle 11, accompagnata da un violento scroscio d’acqua,ha visto qualche minuto di, ossia neve tonda simile alla grandine. Si tratta di piccole palline di ghiaccio, dal diametro tra i 2 e 5 millimetri, che di solito sono associate da temperature molto rigide, spesso in rovesci assieme a neve o. Secondo le previsioni meteo di Arpa, infatti, dopo una giornata diincessante, il serata è prevista neve mista aanche sue la pianura.