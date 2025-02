Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e maltempo oggi a Bologna: soglia di attenzione alta, attivato il centro operativo

, 14 febbraio 2025 – L’allerta meteo per la collina e la pianura bolognese è gialla per la criticità dei fiumi, per vento e per neve. Ma nonostante sia la meno grave (diciamo 1 su una scala da 1 a 3) ladianche percittà èe il Comune ha deciso “in via precauzionale” di aprire Il Coc, ossia ilcomunale. Secondo le previsioni meteo di Arpa, infatti, dopo una giornata diincessante, il serata è prevista neve mista aanche sue la pianura. Durante la giornata, la quota neve in collina è fissata a circa 400 metri. Cosa significa in pratica L’attivazione del Coc è una scelta tecnica che si traduce però nell’attivazione notte e giorno della protezione civile “per il monitoraggio con unadidel nostro territorio, a partire dalla collina, le strade, i sottopassi, i torrenti e fiumi della nostra città”.