Riminitoday.it - Pino crolla e si abbatte sulla strada, temporaneamente sospesa anche la circolazione del Metromare

Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale dei Mille, in particolare nel tratto compreso tra i viali Bassini e Abba. Durante il corso dei lavori, erano stati individuati tre pini che presentavano un’inclinazione che, a seguito dei lavori, avrebbe potuto divenire preoccupante. Per.