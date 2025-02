Piccola revisione al rialzo per il Pil della zona euro + 01% Per l’Italia resta la crescita zero

Ilfattoquotidiano.it - Piccola revisione al rialzo per il Pil della zona euro (+ 0,1%). Per l’Italia resta la crescita zero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alper il Pil dell’areastat indica ora allo 0,1% il progresso del quarto trimestre 2024, a frontevariazione nulla indicata in precedenza. Si conferma però la frenata, nel terzo trimestre l’economia era cresciuta dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti . Nell’intero 2024 il Pil si è espanso dello 0,7%.torna negli ultimi posticlassifica con lo 0% del 4otrimestre. Peggio di noi fanno la Germania (- 0,2%) e la Francia (- 0,1%). Bene soprattutto la Spagna (+0,8%) e il Portogallo (+ 1,5%). Il Belgio cresce dello 0,2%, l’Olanda dello 0,4%.Diversi i segnali che indicano una fase di stagnazione per la nostra economia. L’ultimo è stato il 23esimo calo consecutivoproduzione industriale, registrato in dicembre. Segnali di stanca arrivano pure dal mercato del lavoro che, da alcuni mesi, ha sostanzialmente smesso di crescere.