Picchia l’anziano padre di 80 anni e lo manda in ospedale | è grave e sotto choc

Ieri sera, giovedì 13 febbraio, un uomo avrebbeto selvaggiamente ildi 80ndolo ina Delebio, piccolo comune in provincia di Sondrio. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e gli operatori dell’1-1-8.La presunta aggressioneAl momento sono poche e frammentarie le notizie trapelate finora, secondo le quali l’allarme sarebbe partito verso le 22:00. Un anziano di 80sarebbe stato aggredito dal figlio, ancora ignoti per ora i momenti, e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto medici e paramedici che hanno prestato i primi soccorsi al, trasferito in codice giallo all’didona. Non sarebbe in pericolo di vita, maè comprensibilmentee le sue condizioni saranno da monitorare attentamente nei prossimi giorni.