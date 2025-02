Ilgiorno.it - Piano del traffico. Tuona l’opposizione: "Proposte cestinate"

Leggi su Ilgiorno.it

Le osservazioni al Pgtu sono statee anche questa volta la maggioranza che governa la città ha dimostrato la sua arroganza e il suo disinteresse per la legalità e per la partecipazione dei cittadini": anche in questa occasione il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana, ha scelto di non usare mezzi termini per esprimere la sua posizione sull’iter delgenerale delurbano, documento che passerà in aula il prossimo 20 febbraio dopo un ritardo determinato dalla mancanza di alcuni elementi nella documentazione consegnata ai consiglieri. Brumana nel suo ennesimo attacco alla maggioranza parte dal lontano, spiegando come la direttiva del Ministero disponga che "il Consiglio comunale deliberi sulla proposta die sulle eventuali osservazioni presentate": passaggio che, a detta del consigliere, viene in gran parte negato a causa dalle scelte della maggioranza.