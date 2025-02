Sport.quotidiano.net - "Piandimeleto, annata no"

Leggi su Sport.quotidiano.net

PESARONel girone A l’Avis Sassocorvaro allunga il passo posizionandosi in vetta con 5 punti in più dell’Olympia Macerata Feltria. Dietro a loro due il vuoto, con il Casinina e il Tavoleto in terza piazza a meno 19. Fanalino di coda il Montelabbate. A caratterizzare l’ultimo turno le tante vittorie in trasferta (5 su 6). I numeri. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (38 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (15 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (46). L’unica squadra imbattuta è la capolista Avis Sassocorvaro. Il commento sul campionato è dell’addetto stampa deled ex arbitro Renzo Baldisserri: "Ci sono ancora undici partite da giocare e quindi i punti in palio sono tanti, certamente il Sassocorvaro ha preso un discreto vantaggio ma probabilmente molto si deciderà nel big match tra le due che si giocherà (a Sassocorvaro) alla terzultima giornata (13 aprile).