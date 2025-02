Ilfattoquotidiano.it - Peugeot E-5008, la prova de Il Fatto.it – Comodità e famiglia, ma soprattutto elettroni – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Electricité mon amour. Anche il leader dei Suv a sette posti, che viene da Sochaux e si chiama, rinnovato e ingrandito (è più lungo di 15 cm) sventola con orgoglio la bandiera della spina. Presentata nei giorni scorsi a Milano, nell’ormai celebre quartiere Corvetto dove viveva il giovane Ramy, laE-full electric è una piacevole macchinona che promette dai 500 km di autonomia in su. Non essendo un veicolo destinato all’uso prevalentemente urbano, ha d’altronde bisogno di garantire una accettabile percorrenza senza attaccarsi alla presa.La francesotta da 4,79 metri s’è pure alzata e allargata di 5 cm. L’ampliamento del passo, ora di 2,90 metri, accresce l’abitabilità interna. Ovvio, infilarsi nella terza fila non è agevolissimo e se tutti a bordo sono alti come Tammy Abraham le gambe soffriranno un po’.