Peugeot e-5008 extralarge elettrica

Laha cucito questo, praticamente su misura, per la classica famiglia numerosa, o per chi necessita di spazio, per attività all'aria aperta. Parliamo di un bel mezzo di 4,79 metri, con 7 osti a disposizione (di serie) ed un bagagliaio con una capienza imbarazzante: 916 litri con la terza panchetta abbattuta e quindi 5 posti, con la terza panchetta su, si scende a 348 litri, ma abbattendo tutto si arriva a 2.232, per una lunghezza pianale di ben due metri; tutti sedili singoli, quindi abbattibili a piacimento e la seconda fila può anche scorrere di 15 cm; sotto la terza fila c'è anche un vano di stivaggio aggiuntivo da 80 litri e sulla “GT” c'è anche il portellone elettrico. “Questo nuovo– ha detto Valentino Munno, capo del brandin Italia – nasce per assicurare piacere di guida e ci aspettiamo che mantenga un posizionamento leader, nel settore dei Suv a 7 posti”.