Petrazzuolo | il Napoli gioca per vincere

Il dir. Antonioè intervenuto a “MAGAZINE LIVE”. La trasmissione approfondisce temi sul Calcio. Va in onda su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00. L’attenzione è tutta sugli azzurri.: Riflessioni su Antonio Conte e il Matchha commentato una conferenza. Ha ricordato un Antonio Conte già proiettato al match Lazio-. Le sue parole sono state brevi e incisive. Il messaggio è chiaro: ildeve rispondere ai due pareggi.Il Rientro di Buongiorno“Buongiorno”, ha dichiarato. Un ritorno atteso da settimane. Il rientro è un segnale importante per l’ambiente. Ilsi allena prima a Castel Volturno. Alle 17:00 parte per Roma.: Soluzioni Tattiche in VistaIlpotrebbe schierare una difesa a tre.