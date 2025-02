Laprimapagina.it - Perugia. Funerali di Leonardo Antonini: oggi a Ponte Pattoli il saluto alla figura storica di PAC 2000A Conad

, 14 febbraio, si terranno ididi spicco della grande distribuzione e storico presidente di PAC, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di, alle ore 16. La comunità di, segnata da un grande dolore, si stringe nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile non solo nella storia dell’azienda ma anche nel cuore di chi lo ha conosciuto.Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, isaranno aperti a tutti coloro che desiderano partecipare e rendere omaggiosua memoria. Si invita pertanto la comunità e chiunque desideri essere presente a unirsicerimonia, in segno di rispetto e affetto per una persona che ha contribuito in maniera straordinariacrescita del settore della grande distribuzione nel Centro-Sud Italia.