Quotidiano.net - Perfetto per la casa, la serra e la cantina: termoigrometro Bluetooth di Govee (bundle da 2 pezzi), ora con il 5% di sconto

Leggi su Quotidiano.net

Il termometro igrometro diè un dispositivo smart progettato per misurare in tempo reale temperatura e umidità, garantendo un monitoraggio costante degli ambienti interni ed esterni. Questo set include due termoigrometri digitali, perfetti per, camera da letto, garage,. Grazie alla connessionee all’integrazione con l’app, puoi controllare i dati direttamente dal tuo smartphone e avrai anche gli avvisi personalizzabili. Oggi il kit su Amazon è disponibile a 18,99€, con il 5% di. Due termometri igrometri al miglior prezzo su Amazon Misurazione accurata con aggiornamenti in tempo reale con il termometro diI sensorigarantiscono una precisione elevata nella rilevazione di temperatura e umidità, con aggiornamenti automatici che permettono un controllo costante dell’ambiente.