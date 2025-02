News.robadadonne.it - Perché Tony Effe è furioso per la storia della collana e non vuole più continuare Sanremo

È unarrabbiatissimo quello che si è presentato del Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan, ieri sera, dopo la terza serata dinella quale si è esibito come 11° cantante in gara.Nicolò Rapisarda – questo il vero nome del trapper – ha tagliato corto con Cattelan: “Per mefinisce qua”. Il motivo? Prima di salire sul palco per la sua esibizione con il brano Damme ‘na mano gli è stata fatta togliere la, che intti compare nel prima e nel dopo, ma non durante la sua performance sul palco dell’Ariston. L’ex membroDark Polo Gang ha rimarcato la sua rabbia anche durante la trasmissione di Rai Radio2 Radio 2 a, ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo: “Mi hanno levato laprima di salire sul palco”, e al “?” di Stokholma lui risponde: “Chiedilo a loro.