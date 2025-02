Gqitalia.it - Perché The sound of silence, scelta da Clara come cover per Sanremo, è una canzone che continua a parlarci

, che sul palco di2025 ha portato Febbre, per la serata delleha scelto Theof, il brano forse più famoso in assoluto del duo statunitense Simon & Garfunkel. Lo riproporrà insieme al Volo. «Ladi cantare con il trio è venuta prima di quella della. Quest'estate ho cantato con Gianluca Ginoble del Volo a Verona ed è stato un momento bellissimo, quindi a dicembre li ho chiamati e ho detto “e se saliste tutti e tre sul palco con me per la?”».Il testo di Theofnell'interpretazione diCon Theofha un legame istintivo: «Lo ascoltavo da piccola ealtri pezzi lo cantavo felicemente in un inglese maccheronico, senza capire bene cosa dicesse. Oggi invece ne conosco il significato e l’ho sceltoè stato scritto per ribellarsi alla televisione, che iniziava a lobotomizzare gli esseri umani.