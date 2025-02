Cultweb.it - Perché sul casco della sciatrice Federica Brignone c’è una tigre? Il motivo è perfetto

, 34 anni, freschissima vincitrice dell’oro mondiale nello Slalom Gigante al Mondiale di Saalbach (Austria) ha firmato un’impresa che non vedevamo dai tempi di Deborah Compagnoni. Una vittoria, quella dell’azzurra, portata a casa con undove compare unadallo sguardo fiero. Una scelta che ha molteplici significati, primo fra tutti, l’amore viscerale per i felini. Ma anche il desiderio di essere subito riconoscibile. In un’intervistaha raccontato:“È quasi un’opera d’arte e poi vedendolo sai che sono io, no? A me piacciono i bei disegni, mi piacciono i felini, sono degli animali bellissimi e questaè veramente venuta bene. Puoi riconoscermi dalla sciata, ma questoha reso l’idea che volevo. Sono innamorata di questo disegno“.Non è un caso che il nickname che affettuosamente giornalisti e dirigenti federali le hanno regalato sia “di La Salle”, la cittadina aostana dov’è cresciuta.