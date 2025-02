Gqitalia.it - Perché online ci presentiamo diversi da quello che siamo?

Leggi su Gqitalia.it

Ormai ripetiamo spesso di avere una vita. Un'espressione curiosa, a ben pensarci, ma che non è lontana dalla realtà: nel mondo digitale abbiamo un pezzo, più o meno esteso, delle nostre esistenze. Ma quando questi due universi iniziano a distanziarsi, cosa può succedere? Una domanda, questa, che chiama in causa i rischi connessi all’uso di internet, fra cui quelli psicologici stanno assumendo una rilevanza crescente. E poco importa se, ad esempio, la dipendenza da internet (leggendo questo nostro approfondimento puoi capire se l’internet addiction disorder riguarda anche te) non compare ancora ufficialmente nel manuale che contiene i disturbi psicologici: anche la nostra vita, se gestita in modo squilibrato, può danneggiare il benessere mentale con conseguenze importanti sulle relazioni che abbiamo con gli altri e con noi stessi.