Perché l' Europa ha il terrore della pax trumpiana

La paxnon piace all'per due motivi: costa, impone di riscrivere tutta la politica di spesa - a cominciare da quella per il welfare, fonte di enormi sprechi e inefficienze - e riporta le cancellerie del Vecchio Continente di fronte alle conseguenze economicheguerra epace. L'iniziativa di Donald Trump ha innescato la reazione isterica: sul piano “resort a Gaza”, il Presidente viene accusato di aver inaugurato la «diplomazia immobiliare»; sull'Ucraina di aver concertato la svolta con Vladimir Putin contro Kiev e l'. Grandi scoperte e bugie sul fronte occidentale. Un po' di storia dovrebbe aiutare la bella addormentataa risvegliarsi dal lungo sonno. Nel 1919 l'economista John Maynard Keynes scrisse dalla Conferenza di pace di Parigi un report per il governo di Londra: «Gli americani hanno proposto che si riversino sulla Germania i grandi stock di pancetta di bassa qualità in nostro possesso e li si rimpiazzi con stock più freschi e vendibili».