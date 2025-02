Gqitalia.it - Perché la scelta di Lucio Corsi di cantare con Topo Gigio Nel blu, dipinto di blu non è affatto bizzarra

La quarta sera di Sanremo 2025, quella delle cover e dei duetti, è sempre la più attesa dopo quella inaugurale e la finalissima e staserala affronta con Nel blu,di blu di Domenico Modugno. assieme a un pupazzo, ma non un pupazzo qualsiasi e soprattutto un pupazzo con una storia poco ricordata ma importante.Quando il cantautore toscano ha spiegato le sue ragioni per l'inedito duetto, la prima volta ha ammesso che gli piaceva l'idea di avere con sé al festival una marionetta senza fili. Un'immagine che connette subitocon Pinocchio, con la differenza che, rispetto al burattino di Collodi, la creatura nata da Maria Perego e Federico Caldura alla fine degli anni 50, ispirata a Mickey Mouse, è, come poi riferito al microfono di Tintoria Live in Sanremo, «un personaggio di fantasia, ma è molto più reale di tanta gente che conosco, non è mai invecchiato e voglio chiedergli come ha fatto».