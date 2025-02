Quifinanza.it - Perché in Italia non è “boom di vendite” di auto elettriche

Ledellenon migliorano, e anzi si assestano su livelli più o meno stabili e in lieve discesa, da un po’, dato che sembra far naufragare la spinta green che ci si attendeva dal settore. Se avete sentito in giro parlare di “” o “balzo in avanti”, dimenticatelo: niente di più sbagliato.Il 2025 si apre con un mercato dell’nuovamente in flessione, e anche sul fronte della transizione energetica le cose non vanno meglio: lerestano molto deboli.Quantesono state vendute ina gennaio 2025A gennaio sono state immatricolate 133.692, oltre 8.300 in meno rispetto alle 142.010 dello stesso periodo dello scorso anno (- 5,9%). Motivo che sta spingendo gli operatori a rivedere le stime di crescita.Per quanto riguarda le, secondo i dati Unrae, il mercato resta molto debole.