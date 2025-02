Perché a Tony Effe la Rai ha strappato la collana prima di salire sul palco | quale gioiello aveva scelto

Leggi su Open.online

La rabbia diper quel che gli è successo nella terza serata di Sanremo è andata avanti tutta la notta. Al cantante è stata tolta lacheal collo, proprio un attimodi scendere i gradini deldell’Ariston. Subito dopo l’esibizione con la sua «Damme ‘na mano», ai microfoni di Radio2 si era sfogato: «Mi hanno levata ladisul? Chiedilo a loro. adesso sono cazzi. Sono arrabbiatissimo». Poi anche al DopoFestival l’un po’ sparata: «Per me Sanremo finisce qui», salvo poi sorridere accanto a Noemi, con cui sarà in duetto questa sera con «Tutto il resto è noia» di Franco Califano.Qual era ladia SanremoCosa indossavaper scatenare la preoccupazione degli addetti Rai al? Il cantante indossava una maxi catena in oro giallo di Tiffany&Co, composta da maglie grandi a gradazione in oro giallo.