Percassi | Juventus-Inter? Guardiamo a noi Ma in campionato guardiamo avanti

, vicepresidente dell’Atalanta, èvenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando un commento anche su.SULLA CHAMPIONS – Luca, ha espresso il desiderio di proseguire l’avventura in Champions League, senza dimenticare il: «Poterci giocare i playoff di Champions League è un grande traguardo, si gioca sui 180 minuti e il ritorno a Bergamo sarà importante. Incie indietro, ogni partita è difficile e questo dimostra quanto la Serie A è cresciuta. Speriamo di avere meno rimpianti possibili e dobbiamo continuare a lavorare partita dopo partita».IN OTTICA SERIE A –non si sbilancia sulla domanda riguardo a quale risultato, nel big match tra, possa essere il migliore in ottica Atalanta: «? Non è mia abitudine guardare in casa d’altri, dobbiamo pensare a questa partita e poi a recuperare le energie perché sabato ci aspetta una gara complicata col Cagliari a Bergamo».