Per la rottamazione quinquies servono 9 miliardi, ma la maggioranza è compatta

Si mette mano a un piano di pacificazione fiscale con l’idea di alleggerire il peso sulle spalle di milioni di contribuenti. La questione resta la disponibilità di risorse. Dopo il summit convocato da Matteo Salvini, lamostra una compattezza di facciata sull’urgenza dell’operazione, ma resta aperto il tema del costo dellae della sua sostenibilità finanziaria.Consenso politico e misure allo studioIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dato il suo benestare politico. Anche Fratelli d’Italia, con il viceministro Maurizio Leo, approva l’operazione purché i conti pubblici non ne escano a pezzi.Forza Italia, invece, punta sulla riduzione dell’aliquota Irpef per i redditi medi, senza escludere la sanatoria fiscale sponsorizzata dalla Lega. Matteo Salvini, in conferenza stampa, ha rilanciato l’idea di unadi grande portata, coinvolgendo almeno 10 milioni di contribuenti.