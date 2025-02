Iodonna.it - Per festeggiare l’uscita del disco, ieri sera nel post esibizione Brunori ha intrattenuto amici e passanti con una piccola schitarrata a cielo aperto tra i vicoli sanremesi.

In attesa di vederlo questasul palco dell’Ariston, nel corso dellata cover con Riccardo Sinigallia e Dimartino in un omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”,Sas pubblica oggi il nuovo album L’albero delle noci (Island Records). Leggi anche › Lata delle Cover di Sanremo 2025: chi canta nei duetti. Ospite a sorpresa Roberto Benigni Perdelnelhacon unatra iSas, vita privata e carriera guarda le foto Como da 10 tracce, ilaffonda le radici in una dimensione intima e riflessiva, frutto di un percorso che ha riportatoall’essenza della sua musica: sciogliere nodi interiori trasformandoli in canzoni capaci di intrecciare frammenti di vita personale e storie dall’impatto universale.