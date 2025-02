Per Carlo Conti si mette malissimo… Sanremo Tony Effe lo ha annunciato poco fa

Leggi su Caffeinamagazine.it

proprio non è andato già che gli abbiano tolto la collana Tiffany da 70mila europrima dell’esibizione della terza serata del Festival di2025. Il trapper non ha nascosto la sua rabbia e ne ha parlato prima a Radio Rai2 e poi al Dopo Festival. Dalla sua parte si è schierato, in parte, Mahmood che in conferenza stampa ha spiegato che non si tratta solo di una collana, ma di tutta l’idea che sta dietro a ogni look scelto per la performance dell’artista. “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*****o nero. Adesso so’ c***i”. Poi, ha aggiunto a Radio Due: “Sono arrabbiatissimo. M’hanno tolto i poteri. Sono arrabbiato davvero, perché mi hanno levato la collana. Per me la collana è come quando tagliavano i capelli a Sansone.