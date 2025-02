Lapresse.it - Pensioni, la Consulta: “Legittimo il raffreddamento”

Leggi su Lapresse.it

Costituzionale la minore rivalutazione dellesuperiori alle quattro volte il minimo: un “meccanismo non irragionevole” secondo la. “La legge di bilancio per il 2023, nell’introdurre misure di ‘’ della rivalutazione automatica dellesuperiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamentistici” ha stabilito lache, con la sentenza 19, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti”.Secondo la Corte, il meccanismo introdotto dalla scorsa legge di bilancio “non è irragionevole perché salvaguarda integralmente ledi più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza dellepiù elevate rispetto agli effetti dell’inflazione”.