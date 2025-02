Notizie.com - Pensioni, debutta finalmente Quota 89? Cosa c’è di vero

Si sta parlando, in queste settimane, dell’introduzione di una nuova forma di pensionamento, ribattezzata89: tutti i dettagli.Per diverse settimane, uno degli argomenti centrali del dibattito politico, e non solo, sono state le, considerate le varie decisioni inserite nel testo della Legge di Bilancio 2025, approvata dal Governo e già in vigore dallo scorso 1° gennaio.89?c’è di(Notizie.com)Nella Manovra ha trovato spazio anche la proroga di alcune forme di pensionamento anticipato, come Opzione Donna,103 e Ape Sociale. Si è parlato molto anche del possibile debutto di una nuova modalità di pensionamento flessibile:89. In realtà, non si tratta di una vera e propria forma di uscita anticipata dal lavoro, ma di un nome attribuito ad una modalità già esistente che ha subito, però, delle modifiche attraverso la Legge di Bilancio.