Ilrestodelcarlino.it - "Pelagallo, tanti punti da chiarire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In una nota il consigliere comunale di Grottammare, Marco Sprecacè esprime il proprio disappunto per la gestione della comunicazione istituzionale da parte della presidente dell’Azienda Pubblica per i servizi alla persona (Asp) ‘Contessa Maddalena’, Maria Cristina Costanzo, in merito alla riorganizzazione della struttura. Il 27 gennaio scorso, il consigliere aveva inviato una lettera formale alla presidente, sollevando preoccupazioni sui cambiamenti organizzativi che coinvolgono sia i lavoratori sia gli ospiti della struttura. "Tuttavia, anziché ricevere una risposta diretta e istituzionale, ho appreso della replica solo attraverso la stampa locale. Ritenendo questo modo di comunicare uno sgarbo istituzionale e un segnale di scarsa trasparenza, il 3 febbraio ho inviato una Pec di chiarimenti urgenti, contestando l’assenza di un confronto diretto e un dialogo chiaro e rispettoso su questioni di tale rilevanza.