Gamberorosso.it - Pedro, variazione sul Manhattan: il cocktail di San Valentino secondo Julian Biondi

Febbraio è ancora un mese bello freddo per godersi un beldai sentori caldi e profondi: caratteristiche per altro da non sottovalutare per questa giornata dedicata agli innamorati, con le sue caratteristiche di romanticismo e setosità. Ecco, così, la variante su unfreddo, ma senza ghiaccio. Noto, ma desueto. Un drink che ha fatto la storia della miscelazione: affonda le radici nella metà dell'800 e ha dato vita a innumerevoli varianti. Parliamo del. Potremmo stare ore a discuterne “La Ricetta” perfetta, ma è pacifico dire che è composto da una base di Whiskey americano (più Rye che Bourbon), da Vermouth Rosso italiano e qualche goccia di bitter aromatico.conduttore di Viaggi di Spirito su Gambero Rosso TV. Sotto, il suo. In apertura, il classico, questo (classico) sconosciutoSo bene che il 97% di chi legge non ha mai bevuto un, e fino a poco fa in Italia non valeva nemmeno la pena provarci, data la penuria che c'era di buoni Whiskey americani.