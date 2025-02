Chiccheinformatiche.com - PDF della scaletta della quarta serata di Sanremo 2025: duetti, cover, cantanti, ospiti, orari – scarica file, download pdf

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Ladi, in programma stasera, venerdì 14 febbraio, andrà in onda in primasu Rai 1. Lavedrà l’esibizione di tutti i 29in gara, protagonisti di unadedicata alle.Gli artisti interpreteranno brani del repertorio italiano o internazionale, duettando conspeciali e, in alcuni casi, anche tra loro. Lo spettacolo prenderà il via subito dopo PrimaFestival, intorno alle 20:40, per concludersi intorno all’1:30.: ladiEcco lacompleta delle esibizionidel Festival di, dedicata allee ai, in ordine alfabetico (l’ordine di uscita sarà comunicato nel pomeriggio).Lasi aprirà con uno speciale intervento di Roberto Benigni, per poi proseguire con l’esibizione di tutti i 29 artisti in gara, accompagnati daspeciali.