Pavarotti 90, evento speciale Arena di Verona con voci lirica e pop

Roma, 14 feb. (askanews) – Il Maestro Lucianoha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico mondiale di appassionati e non solo: ha infranto barriere e confini, ha trasceso i teatri per arrivare ai grandi spazi aperti, toccando il cuore di milioni di persone. Grazie alla sua voce unica e impareggiabile e alle doti di comunicatore empatico, estroverso e carismatico, è stato riconosciuto come il tenore più amato dell’ultimo secolo. Dopo lo straordinario successo dell’celebrativo di10th Anniversary del 2017 che ha raccontato una storia unica al mondo attraverso lee le testimonianze delle persone a lui più vicine, il 30 settembre 2025, anno in cui avrebbe celebrato il suo novantesimo compleanno, il Maestro verrà ricordato nuovamente con un grande concerto all’di, “90 – L’uomo che emozionò il mondo”.