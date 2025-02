Ilrestodelcarlino.it - "Patto per sviluppo che vada oltre la crisi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hanno chiesto di costruire unper loche abbia al centro l’obiettivo di una occupazione di qualità, legato a innovazione tecnologica e formazione: così le segreterie di Fabriano di Cgil-Cisl-Uil e federazione dei pensionati, durante la presentazione del documento congiunto da parte di Pierpaolo Pullini (Cgil), Giovanni Giovanelli (Cisl) e Mina Fortunati (Pensionati Fabriano). Ieri in conferenza hanno ricordato le ultime vertenze in atto che riguardano Beko Europe - a rischio350 posti di lavoro - e del Gruppo Fedrigoni con cassa integrazione per un anno e auspicata ricollocazione per tutti i lavoratori ex Giano coinvolti. "L’ennesima ondata di annunciati licenziamenti si inserisce in un territorio dai dati impietosi: diminuisce l’occupazione giovanile, aumentano i giovani che emigrano, l’occupazione femminile rimane sempre più contraddistinta tra part-time involontario e una alta precarizzazione e frammentarietà dei contratti - si legge nel documento -.