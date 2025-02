Secoloditalia.it - Pasti adulterati nelle mense di Firenze: 3 anziani morti. Il precedente dei 246 bambini intossicati

La Procura diha aperto un fascicolo di inchiesta per i trea causa di un focolaio di gastroenterite e le ipotesi di reato sono ‘adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari è omicidio colposo’. Lo si apprende da fonti inquirenti rispetto ai 114 fragiliin quattro Rsa die della provincia. Al momento non risultano indagati. La procura ha disposto accertamenti di polizia giudiziaria.Il sindaco di, Sara Funaro, rispondendo alle domande dei giornalisti, sostiene che i controllidelle RSA «non sono di competenza del Comune», aggiungendo: «Aspettiamo che vengano fatte tutte le verifiche» affidate alle «istituzioni competenti. Stiamo seguendo con apprensione e preoccupazione la vicenda. Quello che è successo»RSA, la morte di tresu cui indaga l’Asl per una sospetta intossicazione alimentare, «è un dramma.