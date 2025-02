Iodonna.it - Passione scarpe. Svelate It-Shoes più desiderate della PE 2025

Leggi su Iodonna.it

Al momento, potrebbe sembrare fuori stagione parlare di calzature che non rientrano nella categoria degli stivali, ma ogni fashion addicted sa che per cavalcare le tendenzePrimavera Estatebisogna giocare d’anticipo. D’altronde ledi tendenza donnasono state rivelate sulle passerelle già da un anno e conoscerle in anteprima permette di riflettere con calma sui design. Per poi acquistare quelli che meglio rispecchiano il proprio stile. Moda Primavera Estate 2024: 10 tendenze dalle sfilate X Dalle sneaker alle ballerine basse, dai tacchi vertiginosi alle più pratiche zeppe: la prossima stagione si preannuncia ricca di proposte per ogni stile.