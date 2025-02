Lanazione.it - Partito comunista italiano. Daniele Gasperi segretario

Chiuso il congresso provinciale delpropedeutico a quello regionale e al congresso nazionale che si svolgerà a Forlì a fine marzo. "Il congresso – si spiega – è stato molto partecipato con la presenza di 35 iscritti e 3 invitati. Dopo la relazione introduttiva e numerosi interventi su temi di carattere generale come i conflitti in corso, la situazione economica, quella del welfare e della sanità, si è proceduto all’individuazione del tesorerie e delprovinciale". Il congresso ha visto la conferma all’unanimità come tesoriere di Mauro Lorenzini e l’elezione, sempre all’unanimità, delprovinciale che sarà per il prossimo triennio. Dal congresso un segnale più volte rimarcato dai numerosi interventi e ripreso dalle parole del neoè stato quello di lavorare "sulle necessità impellenti come ambiente, sanità, welfare, lavoro, la salvaguardia e investimenti sul territorio, il continuo sdoganamento della guerra e la trasformazione globale della società moderna".