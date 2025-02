Notizie.com - Parpiglia: “Sanremo è cominciato con il dissing tra Tony Effe e Fedez, scelta servita a Carlo Conti”

con iltra”, che è stata “unaper far dimenticare immediatamente Amadeus”. Parole di Gabriele, che ai nostri microfoni ritorna sull’argomento, a poche ore dalla serata delle Cover di, prevista per questa sera, venerdì 14 febbraio. La kermesse canora per eccellenza d’Italia sta registrando un boom di ascolti, ma dietro potrebbe esserci anche ladi far partecipare i due rapper, che alcuni mesi fa si sono resi protagonisti di un chiacchieratissimo, nel quale hanno messo in piazza alcuni episodi della loro vita privata.parla di “per far dimenticare immediatamente Amadeus. Oggi nei titoli di giornale l’ex direttore artistico del Festival diè scomparso, ma lui insieme con Fiorello, l’hanno portato avanti per cinque anni, stravolgendolo.