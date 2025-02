Sololaroma.it - Parma-Roma, probabili formazioni: sorpresa Nelsson

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta già arrivando il momento di tornare in campo. Reduci dal pareggio per 1-1 con il Porto, infatti, i giallorossi si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League al ritorno, in quell’Olimpico che è un fortino. Il focus si sposta nuovamente sul campionato, lì dove è necessario avvicinarsi al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno iniziando a preparare con cura la prossima gara con il, in programma domenica 16 febbraio alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Un match estremamente delicato, contro un cliente che tenterà l’impresa di fronte al suo pubblico.In vista dell’impegno europeo del prossimo giovedì, Claudio Ranieri sarà costretto a mescolare leggermente le carte in tavola, a cambiare alcuni volti del suo scacchiere titolare.