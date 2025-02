Parla la moglie di Stefano Tacconi la polemica sulla casa popolare cambiata in tempi record | Perché nella prima non poteva vivere

Leggi su Open.online

«Nessun favoritismo, avevamo tutti i requisiti e siamo risultati i primi della graduatoria ancheè stata riconosciuta la disabilità totale». Laura Speranza,dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, in un’intervista al Corriere della Sera risponde così alle polemiche riguardo all’assegnazione degli alloggi popolari. La famiglia, che a maggio 2023 si era trasferita in unadell’hinterland milanese, ha ottenuto il trasferimento solo sei mesi dopo, quando istandard solitamente superano un anno. La concessione dell’Aler, Azienda lombarda di edilizia residenziale controllata dalla Regione, rientrerebbe propriocategoria delle «deroghe», come la stessa azienda aveva spiegato. Il cambio di, infatti, sarebbe legato a difficoltà infrastrutturali, dato che in quei mesi l’ex portiere bianconero stava recuperando da un’ischemia cerebrale emuoversi solo in carrozzina.