Paragon, l’intelligence italiana sospende l’uso dello spyware Graphite

Leggi su Open.online

Solutions hanno concordato dire l’operatività del sistemafino alla conclusione della procedura di due diligence condotta dal Copasir e dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Lo annunciano fonti dei servizi segreti all’Ansa. La decisione diredel sistemaarriva dopo la rivelazione secondo cui alcuni giornalisti e operatori di organizzazioni non governative sarebbero stati spiati, tra cui Luca Casarini, Beppe Caccia e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Il governo di Giorgia Meloni ha confermatoma ha assicurato che non è mai stato usato per sorvegliare giornalisti o figure critiche nei confronti dell’esecutivo. La nota del Garante per la privacySempre oggi, il Garante per la protezione dei dati personali ha rivolto «un avvertimento a tutti coloro che dovessero utilizzare lo, della società israelianaSolutions ltd, o sistemi analoghi».