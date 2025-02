Papa ricoverato al Gemelli | accertamenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.12 Ricovero delal Policlinico. Lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. "Questa mattina,al termine delle udienze,Francesco si ricovera al Policlinico Agostinoper alcuni necessaridiagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Negli ultimi giorni,ilaveva dovuto rinunciare più volte a parlare in pubblico, affaticato dalla bronchite.