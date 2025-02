Lapresse.it - Papa: ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure bronchite

Milano, 14 feb. (LaPresse) – Questa mattina, al termine delle udienze,Francesco si ricovera al Policlinico Agostinoper alcuni necessaridiagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero leper latutt’ora in corso. Lo riferisce la sala stampa vaticana.