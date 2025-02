Panorama.it - Papa Francesco ricoverato in ospedale per l’aggravarsi della bronchite: ecco come sta

è statoquesta mattina presso il Policlinico Gemelli per unache, dopo settimane di cure a Santa Marta, ha reso necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice avrebbe riscontrato difficoltà respiratorie, aggravate dalla cronicizzazione dell’infezione. Il trattamento prevede l’uso di cortisone somministrato tramite ago-cannula.Non è la prima volta che, 88 anni, vienepresso il Gemelli: già nei mesi scorsi ilaveva affrontato un breve ricovero per accertamenti. Nonostante l’età avanzata e gli acciacchi, Bergoglio ha sempre mostrato una straordinaria forza fisica e mentale che gli ha permesso di mantenere un’agenda carica di impegni. Anche questa mattina, prima del ricovero, il Pontefice aveva presieduto brevi udienze con personalità di rilievoRobert Fico, Primo MinistroRepubblica Slovacca, e Mark Thompson, presidenteCNN.