Papa Francesco ricoverato | il comunicato e le sue condizioni

è statoal Policlinico Gemelli di Roma a causa di una bronchite. Il Pontefice, 88 anni, ha deciso di sottoporsi a cure ospedaliere dopo una mattinata di lavoro e udienze a Casa Santa Marta. La Sala Stampa Vaticana ha annunciato la cancellazione di alcuni impegni previsti nei prossimi giorni. Ledelavevano già destato preoccupazione nei giorni scorsi, quando aveva avuto difficoltà nel respiro durante alcuni eventi pubblici.Ildella Sala Stampa Vaticana suLa notizia del ricovero diè stata confermata dalla Sala Stampa Vaticana con una nota ufficiale: “Questa mattina, al termine delle udienze,si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.